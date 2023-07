Connected Home zauvijek transformira prostor u kojem živite

Danijel ima 30 godina, po zanimanju je developer i kako to često biva, veliki je zaljubljenik u tehnologiju. Prati tech scenu, razvoj tehnoloških inovacija svih zamislivih gadgeta, od računala, mobilnih telefona, TV uređaja, pametnih satova, VR setova, slušalica i sličnih uređaja. Tu zanimaciju nedavno je proširio i na Connected Home i odmah se oduševio.

„Kao da sam napravio totalni level up svoje kuće. Sad uz pametno upravljanje mogu regulirati grijanje i rasvjetu, a i sigurnost mi je na većoj razini nego prije. Instalirao sam pametne kamere i pametne alarmne sustave i sada mogu bezbrižno na duže putovanje, neovisno gdje sam, znat ću što se događa doma. Prijatelji kad dođu kod mene impresionirani su bravama, senzorima i alarmima koji su povezani na WiFi. Lako im pokažem što je to Connected Home, jer sve kontroliram pomoću pametnog telefona, tableta ili prijenosnog računala, ovisi što mi je pri ruci. Za zvučnike i zaslone mi ne treba ni to, sve se kontrolira – glasom “, pojašnjava Danijel.

Velika ponuda proizvoda koji mogu uvelike olakšati život

„Sve je započelo s jednim problemom – kad sam radio od doma puno sam naručivao preko interneta, a kako volim raditi sa slušalicama na ušima, stalno sam nenamjerno ignorirao dostavljača. Jednostavno ga nisam čuo! Onda mi je palo na pamet da ugradim pametni portafon. Od tad nijednom nisam propustio dostavu paketa“, smiješi se Danijel.

„Navika mi je kupovati preko interneta, tako sam i razno razne pametne portafone razgledavao na internetu. Za oko su mi zapela dva portafona; Xiaomi Smart Doorbell 3 i DELTACO SMART HOME WiFi zvono za vrata s kamerom koje sam vidio na web stranici Harvey Normana. Xiaomi ima odličnu 2K rezoluciju i bilježi jasne zapise koje spremna na Cloud. Ni snimanje u noćnim uvjetima nije problem jer ima crveno svjetlo, a sve kretnje ispred kuće mogu pratiti u stvarnom vremenu preko aplikacije na mobitelu u bilo kojem trenutku, a ako ne gledam u mobitel, ovo pametno zvono ima ugrađen senzor koji prepoznaje tijelo i oblik čovjek i šalje mi obavijest na mobitel da je detektiralo čovjek i kretanje prema vratima. S druge strane DELTACO ima aplikaciju s kojom se može pristupiti svim postavkama za zvono, na primjer detekcija pokreta, upravljanje napajanjem i snimanje na SD karticu. Može se pristupiti i prethodnim događajima, napraviti snimku zaslona ili snimiti na telefonu video u stvarnom vremenu. Dosta sam se dvoumio koji odabrati, a na kraju je odluka pala na Xiaomi. Nakon kupnje nastavio sam surfati po Harvey Normanu i otkrio da imaju veliku ponudu proizvoda koji mi mogu olakšati života, a sve su okupili pod nazivom Connected Home”, kaže Danijel.

Connected Home je automatiziran sustav kojem se gotovo svaki aspekt unutar jednog kućanstva može digitalno kontrolirati. Riječ je o mreži uređaja koji su međusobno povezani, a kojima se može upravljati putem aplikacije na pametnom telefonu ili putem stolnog računala. Osim digitalne kontrole, pametne kuće omogućuju uštedu energetske učinkovitosti. Na mrežu uređaja može se povezati rasvjeta, uređaji za klimatizaciju i grijanje, bijela tehnika i mali kućanski aparati, elektronički uređaji, te sigurnosni i kontrolni sustavi. Ukratko, Connected Home običan dom pretvara u povezani, a zahvaljujući tehnologiji život je učinkovitiji i lakši, baš zato Danijel nije stao na kupnji samo jednog proizvoda iz Connected Home ponude već je u potpunosti transformirao svoj dom.

Potrebne samo tri stvari – uređaj, WiFi i besplatne aplikacije

„Iduće sam se odlučio proučiti, a na posljetku i kupiti je pametna rasvjeta. Naime ljeti volim otići trčati sa izlaskom sunca, uz pametnu žarulju RGB TELLUR jednostavno sam zakazao uključivanje svjetla prema izlasku sunca i to mi je odlično. Ima ista opcija i za zalazak sunca, ali ja sam ranoranilac, pa mi to ne treba. Baš kao i sa zaslonom, i kod ove pametne žarulje koristi mogućnost glasovnog upravljanja, a intenzitet i timer isto tako mogu postaviti. Proučavao sam i pametnu LED žarulju MARMITEK Glow MI, to je definitivno također nešto što ću isprobati. Ako se iskombiniraju različite žarulje koje koriste Smart me aplikaciju može se stvoriti super atmosfera. U planu mi je to iduće kupiti”, kaže.

Danijel nam je pojasnio kako su osim WiFi veze, za Connected Home su ključne i besplatne aplikacije koje omogućuju daljinsko upravljanje većinom uređaja unutar Connected Home sustava.

Ovaj 30-godišnji developer je osim o praktičnosti, razmišljao i o pametnoj sigurnosti. To je bila još jedna stavka u kojoj je uz Connected Home mogao poboljšati. Kvalitetna kućna sigurnosna kamera omogućuje da se dom uvijek drži pod budnim okom i unosi osjećaj sigurnosti.

„Imati kućnu sigurnosnu kameru i uvijek kuću imati pod potpunom kontrolom jednostavno mi se čini kao pametna investicija. Odlučio sam se kupiti pametnu unutarnju kameru TELLUR je bilježi svaki pokret u HD razlučivosti i šalje mi obavijesti putem aplikacije. Tako sam siguran da u svakom trenutku znam što se događa i da je sve pod nadzorom, a uz to ima i daljinsko upravljanje putem aplikacije koje se lako koristi. Kad je nešto sigurno, kvalitetno i lako za koristiti odmah mi se svidi. Ova kamera ima i mikrofon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju, no priznajem za tu je namjenu još nisam koristio. Neko vrijeme sam od uređaja za pametnu sigurnost koristio samo kameru, no nakon što se kod jednog prijatelja u stanu dogodio požar dok je bio u vikendici, brzo sam istražio kako spriječiti da se takvo što ikad ponovi. Prijatelju se srećom ništa nije dogodilo, no meni je brzo nakon što mi je to ispričao palo na pamet kako sigurno postoji neki uređaj koji bi takve stvari mogao provjeriti i spriječiti da dođe do štete na imovini. Saznao sam za pametne detektore dima i odmah jedan kupio. Za razliku od klasičnih, pametni detektor dima upozorava korisnika zvučnim alarmom, svjetlosnim indikatorom i push notifikacijama putem aplikacije. I prijatelju sam preporučio isto, tako da smo obojica kupiti pametni senzor za dim TELLUR sad smo puno bezbrižniji po tom pitanju. Što je velika stvar”, zaključuje Danijel.