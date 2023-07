Dizajnirajte svoj raj na zemlji: Vrtni namještaj za istinske hedoniste

Anja ima 36 godina, bavi se marketingom u jednoj poznatoj kreativnoj agenciji, pa stoga nije ni čudo da joj je kreativnost, estetika, praćenje modnih trendova i uživanje u lijepim stvarima visoko na listi prioriteta. Nedavno je uselila u novi stan u prizemlju s velikim dvorištem, pa se nakon interijera prihvatila novog izazova – uređenja svoje vrtne oaze na otvorenom.

„Prijateljice me oduvijek zezaju da sam žrtva mode, da sam hrvatska verzija Carrie iz serije „Seks i grad“ (samo bez štikli), da sam sljedeća Anna Vintour… Ali to baš ne odgovara istini, jer ono što me možda i više zanima od mode je dizajn interijera. Eh, tu sam unatrag nekoliko godina postala stvarno nezasitna“, smije se Anja. „Još od malena uvijek sam nešto crtkala, bojala, šivala haljine za barbike, radila im kuće od kartonskih kutija i izrađivala namještaj. Kada se sada toga sjetim, izgleda da se nije toliko toga promijenilo. Jedino što sada stalno nešto namještam, dekoriram i stiliziram za samu sebe“, dodaje.

„Nakon više od 15 godina u podstanarstvu, prošle sam godine konačno kupila vlastiti stan. Nije bila lagana odluka, cijela procedura je trajala mjesecima i znala sam da ću se podizanjem kredita morati odreći mnogih stvari u kojima sam do tada uživala, ali vrijedilo je. Uselila sam se prošle jeseni, i evo, moram priznati da iako je stan bio relativno nov i nisam morala radili kompletnu adaptaciju, samo uređenje trajalo je do unatrag mjesec dana“, priča Anja.

„Prvi vlasnici bili su uredni ljudi koji su stan zaista održavali u top stanju. Stolarija i podovi izgledali su kao novi, tako da zapravo nisam imala puno posla osim bojanja zidova i uređenja. Barem sam tako mislila. Ali kada me jednom krenulo…“, prisjeća se. „Mislila sam da znam što želim, ali kako i inače volim pratiti trendove i stalno sam na društvenim mrežama, dodatnu inspiraciju za uređenje potražila sam na internetu. I to me odvelo do potpune blokade. Jednostavno, oduvijek sam maštala o dnevnoj sobi u skandinavskom, minimalističkom stilu, puno bjeline i svjetlosti, čistih linija, s velikim bijelim regalom za knjige preko cijelog zida i nekoliko upečatljivih unikatnih ukrasnih detalja, lampe s retro žaruljama i velike vaze u boji bronce“, prepričava Anja.

Od previše ideja i inspiracija, izgubiš se dok kažeš – stil

„To je, naime, bila moja prva vizija. A skrolanjem po mrežama, sve sam više postala svjesna koliko mi se sviđaju i drugi stilovi koji nemaju nikakve dodirne točke s mojom prvotnom idejom. Na nekoliko tjedana me obuzela raskošna dekadencija art deco stila, a zatim me to popustilo, i to valjda zato što sam počela uviđati zašto je industrijski stil posljednjih godina toliko popularan. Odmah sam počela maštati o velikim komadima metala i drveta iako se to uopće ne bi uklopilo u moj životni prostor, barem ne na način kako to izgleda na fotografijama.“, smije se. „Na kraju, shvatila sam da sjedenje na podu i spavanje na madracu više ne dolazi u obzir i da moram donijeti odluku. Vratila sam se korijenima i počela razmišljati o pojedinim komadima, što mi je potrebno u stanu, kako bi to trebalo izgledati i naposljetku, kako ih sve uskladiti. Na kraju, mogu reći da sam zadovoljna rezultatom jer stan možda nije ni skandinavski, niti art deco, nego je ja – baš ja. Stan je odraz mene i mojeg stila“, ponosno će Anja.

A ni mjesec dana kasnije, stigli su prvi ljetni dani. „Kada sam razmišljala o kupovini stana, jedna stavka mi je istovremeno bila plus i minus – stan se nalazio u prizemlju što mi se baš i nije sviđalo jer živim sama, ali je zato imao veliko ograđeno dvorište, veličine 15-ak kvadrata. Sam stan se nalazi u jednom zagrebačkom kvartu i gleda na dječji park pa sam se odmah vidjela kako u ljetnim danima uživam na otvorenom, na zraku, u svojem vlastitom malom zelenom raju punom cvijeća, začinskih biljaka. I dobro, tu i tamo, pokojeg vrtnog patuljka“, objašnjava.

„No uređenje stana koje se otegnulo preko svake mjere i kišno proljeće gurnuli smo moje fantazije o uređenju dvorišta u drugi plan. I onda je naglo došlo pravo pravcato ljeto, a moje dvorište kojem sam se toliko veselila obraslo je u drač i jedino mjesto na koje sam mogla sjesti je prazna tegla u kojoj je nekad živjelo drvo života, koje nije preživjelo radove u novom domu. Prvog slobodnog vikenda, odmah sam se primila posla. Znala sam da moj vrt mora biti pun zelenila, tako da je moj prvi zadatak bio – botanika.

Nabavila sam viseće tegle u koje sam posadila fuksije, pelargonije i petunije različitih boja. Drugi zid namijenila sam začinskom bilju, pa se tu našao veliki ružmarin uz ogradu, a u teglicama bosiljak, menta i lavanda. Nakon toliko kiša u posljednje vrijeme, nisam morala dugo čekati da se trava zazeleni, no sada je preda mnom bio veliki zadatak – pronalazak idealnog vrtnog namještaja“, kaže Anja.

„Poučena iskustvom uređenja stana, prije nego što sam krenula u kopanje po bespućima interneta i u shopping, prvo sam dobro razmislila što želim i za što uopće želim koristiti vrt. Da, naravno da ima dana kada bih u njemu prosjedila cijeli dan, ali nekako sam se ipak najviše vidjela u predvečerje, kad je zrak svježiji, a nebo obojeno zalaskom sunca. Znači, treba mi namještaj u nekom lounge điru, niski stol u kompletu s garniturom za sjedenje ili ležanje. I da izgleda šik i moderno, naravno. Zatim sam izmjerila prostor vrta, koji je u njezinom slučaju, produžetak dnevnog boravka. Pritom sam, osim o rasporedu, razmišljala o orijentaciji zgrade i samog vrta, s ciljem da rasporedim vrtni namještaj u onom dijelu vrta u kojem ima najviše hlada“, objašnjava.

Sve što mi je trebalo – u nekoliko klikova i u trgovini u mojem gradu

„Kako je ljeto već stiglo, nisam željela da mi se ponovi vrludanje koje se dogodilo s uređenjem stana i htjela sam opremiti svoj ljetni dnevni boravak što prije. Zato sam upregnula sve svoje mentalne snage da preskočim ono što bih inače radila – višednevno (čitaj višetjedno) pregledavanje društvenih mreža, interior design influencera i specijaliziranih portala iz cijelog svijeta. Krenula sam od web shopa salona namještaja Harvey Norman, i shvatila da tu ima sve što meni treba. Pa i više od toga“, priča.

„Na stranicama Harvey Norman pronašla sam nekoliko, apsolutno prekrasnih vrtnih setova i velika je polemika bila između vrtnog seta MAYFAIR na tragu industrijskog dizajna, izrađen od kombinacije aluminija i drva eukaliptusa, s velikim udobnim sivim jastucima i vrtnog seta MALDEN izrađenog od kombinacije aluminija, staklokeramike i predivne antracitne tkanine – za koji sam se na kraju ipak odlučila, jer je savršen za manje balkone. Ponuda me zaista oborila s nogu, od elegantnih velikih vrtnih setova koji izgledaju kao raskošna blagovaonica za velika okupljanja pa sve do manjih praktičnih drvenih setova primjerice seta STELLA, sastavljenih od stola i stolica za rasklapanje od tikovine, idealno za intimnu večeru ili uživanje u jutarnjoj kavi i prvim zraka sunca“, kaže.

„Na kraju, nešto sam morala odabrati i odluka je pala na modularni vrtni set TALARA kod kojeg sami možete birati komade koje će najbolje funkcionirati u prostoru kojeg uređujete, a da opet zajedno tvore smislenu stilsku cjelinu“, ističe. „Uz to, osvojio me i podatak da je ovaj vrtni namještaj napravljen od prekrasnog drveta bagrema u kombinaciji s poliesterskim užetom bež boje i bež jastucima, a ja sam već otprilike imala u glavi ideju kakve ukrasne jastuke ću dodati za još malo ljetnog štiha“, kaže Anja. Uz to sam taman pronašla mjesta i za predivnu vrtnu ležaljku HOLLY kako bih se potpuno mogla prepustiti ljetnom hedonizmu“, priča uz osmijeh, i odmah dodaje: e da, i to nije sve. Zaljubila sam se i u vrtnu ljuljačku EGG II koja je odmah uvrštena na prvo mjesto mojih rođendanskih želja, o čemu su već obaviješteni svi moji bližnji“, smije se Anja. Najbolje od svega, sve se savršeno uklopilo, a moj profil na Instagramu „gori“ još od svečanog otvorenja moje ljetne oaze, kada sam uz frendove proslavila otvorenje ljetnog dnevnog boravka i kraj radova u stanu i oko njega. Doduše, kada se sada nakon posla relaksiram i uživam u u najljepšem i samo mojem vrtu, skoro mi je malo žao što je sve gotovo. Razmišljam što bi mogao biti moj sljedeći projekt uređenja…“

Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Harvey Norman