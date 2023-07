Klima uređaji za cool ljeto neovisno o temperaturi

Anja ima 36 godina, bavi se marketingom u jednoj poznatoj kreativnoj agenciji, a nakon cjelodnevnog rada u uredu važno joj je da i njezin dom ljeti bude opuštajuća oaza ugodne temperature. Klima uređaj već odavno nije stvar luksuza, već nešto neophodno u svakom domu. Tako je i kod Anje koja se nedavno uselila u novi stan u prizemlju u kojem nema klima uređaja. To ju je potaknulo da se odmah prihvati novog izazova – potrage za klima uređajem koji će joj savršeno odgovarati.

„Nakon dugog niza godina kao podstanar, konačno sam kupila svoj stan. Još dok sam bila u razgledavanju, uočila sam kako stan nema klima uređaj. Kad sam ga počela opremati toliko sam se veselila drugim sitnicama poput bojanja zidova i kupovini namještaja. Dizajn interijera već je dugi niz godina moja strast. Odabir klima uređaja potisnula sam u stranu, no brzo je došlo ljeto. Nisam od onih koji lako podnose ljetne vrućine. Pogotovo u zadnje vrijeme, temperature su stvarno svake godine sve više i više. Nema mi draže nego vratiti se kući u predivno rashlađen prostor nakon kuhanja u autu od posla do stana, a i moj Max je puno veseliji kad nije prevruće“, opisala je Anja ljetne vrućine i pojasnila kako one djeluju na njezinog psa.

„Otkako sam se preselila u novi stan stalno nešto namještaj, dekoriram i stiliziram, ali sad kad su nastupile ove nesnosne vrućine bilo koji fizički zadatak mi se čini nemoguć za ispuniti. Zato sam se odlučila pauzirati sve druge radove i brže bolje kupiti kvalitetnu klimu“, dodaje Anja.

Prije kupnje valja sve pomno i detaljno istražiti i postaviti jasne kriterije

Pošto nije jedna od onih koji se brzopleto i bez istraživanja ispuštaju u kupnju, njen idući korak bilo je dobro istražiti ponudu na tržištu klima.

„Oduvijek sve radim jako precizno i detaljno. Jednostavno sam takva. Tako sam pristupila i kupnji klime. Bilo mi je važno ne samo što kažu proizvođači, nego i kakva su mišljenja i trendovi na društvenim mrežama. To mi je odličan alat za sve ispitati, jer sve mogu vidjeti baš prava mišljenja korisnika. Bilo mi je važno da klimom mogu upravljati na daljinu, kako bi mogla doći u već rashlađen dom nakon posla. Osim toga, ako klima ima ekološki prihvatljive čimbenike, to mi je veliki plus. Temperature su ionako previsoke, ne želim još dodatno pogoršavati klimatsko zatopljenje“, komentirala je Anja.

Osim što bi rashlađen dom prije nego se vrati s posla odgovarao njoj, Anja naglašava kako je odmah uočila koliki bi veliki benefit to bio za njezinog kućnog ljubimca. „Kad su vrućine nepodnošljive, jako brine za njega. Psi mogu biti puno osjetljiviji na visoke temperature od ljudi, zato mi je važno da mu osiguram ugodnu temperaturu dok me nema doma. Prosurfala sam zato po mnogim stranicama i posebno mi je za oko zapela web stranica Harvey Normana. Odmah mi je iskočila ponuda za Ljetni chill. To mi se učinilo kao baš ono što meni treba, pa sam kliknula. Oduševila sam kad sam vidjela da u ponudi imaju klime. I to poprilično velik izbor u kojem sam odmah išla tražiti točno ono što mi treba. Proučila sam više uređaja, dopalo mi se kako je sve na stranici jednostavno posloženo. Odmah sam si zadala neke kriterije koje klima koju odaberem mora ispuniti. U velikoj ponudi koju sam otkrila na Harvey Normanu se nude brojni klima uređaji koji se mogu filtrirati prema proizvođaču, kapacitetu grijanja ili hlađenja, cijeni i boji. To mi je uvelike olakšalo odabir“, priča nam Anja.

Zahvaljujući lakom pretraživanju brzo je i pronašla favorit u širokom izboru klima uređaja. „Oduševila sam se kad sam u uočila da klima Hisense CF35YR1F ima mogućnost upravljanja klimom pomoću mobitela i Wi-Fi veze. To mi toliko olakšava hlađenje stana! Mogu se pobrinuti da Maxu nije prevruće i dok sam ja na poslu i mogu ga upaliti prije nego izađem iz ureda i sjednem u auto. To mi je skroz lako i praktično“, kaže oduševljena Anja.

Kad se oprema dom, treba pronaći rješenje koje je i ekološki prihvatljivo

No jedna prednost koju je otkrila kod klima koja joj je najviše zapela za oko, Anju je samo nagnala da istražuje dalje. I sama zna kako klima uređaji troše velike količine energije koja se još uvijek većim dijelom dobiva iz ugljena, a to rezultira visokim emisijama CO 2. Pokušala je pronaći način da kupi klimu i rashladi svoj dom, a ne bude dio onih koji zagađuju okoliš. Dok je provodila sate pretražujući mnogobrojne web stranice, na trenutke joj se potraga činila nemogućnom, no na kraju, srećom ipak nije bila.

„Pronašla sam rješenje! Hisense CF35YR1F, koji mi se već sviđao, koristi ekološki prihvatljiviji plin R32. Još se i koristi manje rashladnog sredstva u svakom uređaju i to dovodi do smanjenog utjecaja na globalno zatopljenje. To mi je super! Plin R32 ne utječe na ozon, ima manji utjecaj na globalno zatopljenje i veću energetsku učinkovitost i kapacitet hlađenja. To me baš impresioniralo“, objašnjava.

Kvaliteta zraka koji udišemo nevjerojatno je važna za zdravlje, zna to i Anja koja je detaljno proučila velik izbor klima u Harvey Normanu pazeći i na filter koji dolazi u klimi. Sustav filtracije u klima uređaju radi na uklanjanju zagađivača iz zraka, čime uvelike poboljšava njegovu kvalitetu i ograničava štetne učinke čestica u zraku.

„U prošlosti sam imala neugodno iskustvo s filterima na klimama koji nisu radili kako su trebali. To je bio još jedan od razloga zašto sam bila opreznija. Ako se ne čiste redovito, klime mogu raspršivati i bakterije i kemikalije, što može biti opasno po zdravlje i što samo pod svaku cijenu htjela izbjeći. Dok sam pregledavala sve stavke Hisense klime koja mi je prva zapela za oko vidjela sam kako ima filter koji uklanja kemikaliji, isparenja i dim. To mi se baš svidjelo. Super mi je da sam naletjela na Ljetni chill i klimu koja mi po svemu odgovara“, zaključuje.