Spavaće sobe za ljetne snove: Otkrijte madrace koji rashlađuju i posteljine za ugodan san  

Razgovarali smo s Gitom, 42-godišnjakinjom iz Karlovca i majkom dvoje djece, koja očajnički pokušava pronaći način za kvalitetnim snom. Nakon punog kruga pokušaja i pogreški, rješenje je pronašla tamo gdje je i počela – u krevetu.

„Svako ljeto isto priča. Nemojte me krivo shvatiti, volim ljeto, sunce, super mi je i to što gotovo svaki vikend mogu provesti na izletu s klincima, druženju s obitelji i prijateljima. Ali evo, čim krenu ove velike vrućine, sparina i vlaga u zraku, kreću i moje agonije s nesanicom“, otkriva Gita, 42-godišnjakinja i majka dvoje djece. Starija kćer Lina najesen kreće u drugi razred osnovne škole, a sin Fran još vrtićkog uzrasta, a svatko od njih ima svoje potrebe i dnevni ritam. Naša sugovornica Gita obavlja zahtjevan posao u velikoj farmaceutskoj kompaniji što znači intenzivan radni tempo.

„Kada god mogu, kombiniram rad od kuće, ali to ponekad znači da pripomažem u rješavanju zadaće iz matematike dok traje video poziv s kolegama, zatim ručak pa po Frana u vrtić… Zatim malo u park, ali tu uglavnom ipak uskoči suprug koji se u to vrijeme vraća s posla. U tom popodnevnom vremenskom procjepu pokušavam naći malo vremena za sebe, no kako to često biva, nerijetko se dogodi da treba napraviti još neku sitnicu za posao ili u kući“, smije se. Balansiranje svakodnevnih poslovnih i obiteljskih obaveza za Gitu podrazumijeva dobru organizaciju i pridržavanje rasporeda, ali ono što si ona nikako ne može dozvoliti jest – neispavanost.

Vrućina, znojenje, razdražljivost, brojenje ovčica – i već je jutro!

Duži dani i visoke temperature kod mnogih ljude poremete prirodni ciklus spavanja, i to snažno utječe na kvalitetu sna. Problem su i ljetne vrućine. Prema procjenama stručnjaka, idealna temperatura za spavanje je oko 18 stupnjeva Celzijevih. Kako tijekom ljetnih mjeseci u Hrvatskoj, temperatura zraka po noći rijetko pada ispod 20 stupnjeva, a kod sve češćih toplinskih valova prelazi i 25 stupnjeva. Osjetljiviji ljudi mnoge će ljetne noći provesti u prevrtanju, znojenju i frustraciji dok pokušavaju zaspati i to jednostavno jer im je prevruće. Zvuči poznato?

Nedostatak kvalitetnog sna nije opcija, jer poslije takve noći ustajemo razdražljivi, umorni, iscrpljeni, a sve to se reflektira na fizičko i mentalno zdravlje. „Kod mene bi to izgledalo tako da ih sve pospremim na spavanje, a onda kreće moja borba – kako zaspati i prespavati cijelu noć u komadu. Prije spavanja tuširam se toplom vodom, pokušavam meditirati barem pet do deset minuta prije odlaska u krevet, a mobitelima, laptopima i tabletima u spavaću sobu je odavno zabranjen ulaz pa znam da ni to nije problem… No, ništa ne pomaže. Čim legnem, istovremeno osjećam iscrpljenost i umor, ali san nikako ne dolazi na oči. Vrtim se po krevetu, vrijeme prolazi i postajem sve nervoznija, počnem se znojiti i sve je teže uloviti san. Ma, to je jedan začarani krug“, priča.

„Možda zvuči kao pretjerivanje, ali nije. Kvalitetan san za mene je imperativ. Ako se dobro ne naspavam, to će utjecati na moje raspoloženje, količinu energije, naposljetku i zdravlje, i patit će svi – ne samo ja nego i djeca, muž i posao“, objašnjava. Ni klima uređaj tu mnogo ne pomaže jer se nalazi u dnevnoj sobi, a kako Gita sama kaže, nastoji se pridržavati uputa ne uključuje je po noći, ali čak i da klima radi non stop, to ne bi značilo znatniju razliku kod temperature u spavaćoj sobi. „Jednom sam u očaju čak donijela mali prijenosni ventilator i pustila ga da mi puše ravno u lice. Nisam se baš naspavala, ali sam se ujutro ustala s ukočenim vratom i glavoboljom koju neću tako skoro zaboraviti“, smije se.

Rješenje problema pronašla tamo gdje se najmanje nadala – u krevetu

„Spasilo se me to što se početak ljeta nekako poklopio s idejom da nam za krevet u spavaćoj sobi treba novi madrac. S obzirom da po noći ionako imam previše vremena za razmišljanje, sjetila sam se da sam negdje pročitala da kod nekih ljudi i madrac može izazvati probleme sa spavanjem. A kako mi svoj madrac nismo mijenjali od useljenja, dakle već osam godina, pomislila sam da vrijedi pokušati“, priča. Odmah sljedeće jutro, krenula je u potragu za novim madracem. „Iznenadila me ponuda, kakvih sve vrsta i modela možeš naći. U sjećanju mi je ostalo da postoje tvrdi, mekani madraci, madraci od memorijske pjene, ali danas je ponuda uistinu takva da mi je trebalo dosta vremena da se snađem“.

„Kako s nesanicom imam problema isključivo ljeti, na stranicama salona namještaja Harvey Norman za oko mi je, logično, prvo zapeo ljetni madrac! Tamo sam pronašla madrac KING KOIL LINEAGE iz kolekcije Luxury, u ekskluzivnoj ponudi salona Harvey Norman.

„Madrac ima džepni ovjes koji pruža ravnomjerno raspoređenu potporu cijelom tijelu, a ono što me posebno privuklo je podatak da madrac sadrži Memory pjenu debljine 4 cm obogaćenu rashladnim gelom. U specifikacijama se navodi da se madrac proizvodi na način da se u pjenu dodaju rashladne kapsule koje minimiziraju znojenje i potiču cirkuliranje zraka, pa samim time omogućava rashlađivanje. E to je ono što mi treba! Osim toga, pamučno punjenje ovog madraca, koji je poznat po svojoj prozračnosti, dodatno pomaže u reguliranju tjelesne temperature, smanjuje znojenje i vlagu, što mnogo znači za udobnost i suhoću tijekom spavanja. Sve to je pisalo na stranicama, no morala sam otići u salon i uvjeriti se sama“, kaže Gita.

„Isprobali smo ih još nekoliko, a svidio mi se i madrac SERTA RITZ koji je u osnovi ortopedski madrac s džepićastom jezgrom koji sprečava savijanje kralježnice tijekom spavanja i posljedično sprečava bolove. Meni još važnije, ima nekakvu džepićastu strukturu koja omogućava veću prozračnost i regulira temperaturu tijekom spavanja. No, ja sam se ipak stalno vraćala baš na taj prvi, KING KOIL LINEAGE“, priča.

„Kada smo već bili tamo, i odlučili se za kupnju, pogledali smo što još postoji u Ljetni chill ponudi, a potencijalno bi mi moglo pomoći da bolje spavam. Pronašla sam široku paletu Tempur Cool jastuka različitih oblika i veličina za različite oblike spavanja, a njihova navlaka sa SmartCool™ tehnologijom apsorbira višak topline i tako sprečava zagrijavanje jastuka čak i tijekom najvrućih ljetnih noći. Zvučalo mi je zanimljivo pa sam uzela jednog SONATA M jer se puno vrtim, ali kad zaspem uglavnom spavam na boku, a za supruga SYMPHONY L jer je njemu omiljeni položaj za spavanje na leđima“, priča.

„Pogledali smo i što se nudi u kolekciji proljeće/ljeto 2023. od posteljine. I ovdje me zaintrigirao zanimljiv izbor kvalitetnih materijala i prekrasnih dezena. U kolekciji, uz posteljinu od pamuka i organskog pamuka, pronašla sam još i posteljinu od pamučnog satena, te pamuka s oznakom 200TC i pamuka 300TC“, nabraja Gita.

„Na prvi dodir jako me privukao pamučni saten napravljen od 100% prirodnog pamuka, koji je vrlo prozračan i upija vlagu. Pamučni saten je na puno mekši i glađi od standardnih pamučnih tkanina zbog svog posebnog tkanja koje posteljini daje lepršavu mekoću i sjaj. Ponekad nismo ni svjesni koliko su kvalitetni materijali zaista važni, pogotovo ako u njima spavate. Zato mi se posteljina od organskog pamuka koji se uzgaja bez štetnih kemikalija ili pesticida, udobna je i prozračna te ima izvanrednu moć upijanja, učinila kao savršen izbor“, kaže.

„Zainteresiralo me što se nudi i u premium segmentu, tako da mi nova posteljina savršeno paše s novim madracem. U Harveyju sam pronašla i pamučni saten 300 TC, što u osnovi znači luksuznu kvalitetu tkanine. Naime, ova posteljina izrađena je od 100% pamučnog satena, a oznaka 300TC koristi se za broj niti utkanih u kvadratni inč tkanine te time tkaninu rangira u luksuzni segment. Osim toga, posteljina ima certifikate Oeko-Tex i GOTS certifikat, s time da Oeko-Tex certifikat jamči da su sve sirovine u proizvodnji tkanine testirane na štetne tvari; dok GOTS certifikat (Global Organic Textile Standard) jamči održivu i društveno odgovornu proizvodnju tekstila. Sa svim tim karakteristikama, posteljina od takvog materijala je idealna za vruće ljetne mjesece. Nisam odoljela, uzela sam baš tu posteljinu MAERE s divnim plavim uzorkom, što ću“, smije se Gita.

„Nisam mogla dočekati da sve to konačno dođe i da padne mrak pa da isprobam. Čak me pomalo bilo strah da ovaj put neću moći zaspati od uzbuđenja. No nakon što smo sve presložili krevet, možda djelomice o umor, možda zbog općeg zadovoljstva koliko je to sve udobno i lijepo izgleda, zaspala sam kao klada. I spavala do jutra, kao na oblaku. U svakom slučaju, nisam požalila. Ponekad je rješenje problema koje nas godina muči prilično jednostavno, a ja sam svoje pronašla u Harvey Normanu“, zaključuje Gita uz osmijeh.

Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Harvey Norman