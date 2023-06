Hladna osvježenja za vruće dane: Aparati za hladne napitke i kava za ljetne užitke

Danijel ima 30 godina, po zanimanju je developer i kako to često biva, veliki je zaljubljenik u tehnologiju. Prati tech scenu, razvoj tehnoloških inovacija svih zamislivih gadgeta, od računala, mobilnih telefona, TV uređaja, pametnih satova, VR setova, slušalica i sličnih uređaja. A u posljednje vrijeme, svoju strast prema tehnološki naprednim uređajima koje život čine jednostavnijim i zabavnijim proširio je i na – kućanske aparate.

„Što da kažem o sebi? Aha, pa evo, radim kao developer mobilnih aplikacija. Počeo sam raditi na zadnjoj godini fakulteta i od tada nisam stao. Volim svoj posao, oduvijek su me zanimala računala i pronašao sam se u tom svijetu. Kad ne radim, slobodno vrijeme provodim – opet na računalu ili za Play Stationom. Opuštam se igrajući video igre, trenutno najviše vrtim Fortnite ili Quest 2, a tu i tamo i neke starije igre, tipa League of Legends. Redovito pratim novitete na gaming sceni, pa otud vjerojatno i potreba da uvijek imam dovoljno jak komp i sve ostale tech rekvizite, kvalitetnog gaming miša, monitora i dobrih slušalica, VR seta pa nadalje“, započinje svoju priču Danijel.

Danijel u jutarnjem ispijanju kave

„Iako bi se iz svega ovog možda moglo zaključiti da sam totalni geek bez ikakvog stvarnog društvenog života, to nije tako. Vikendima, pogotovo ljeti, izlazim iz svoje špilje družim se s ljudima. Uglavnom su to roštilji, kućna okupljanja kod nekog od nas. Volim pojesti dobar komad mesa, recimo sočan biftek, ali pristat ću i na pljeskavicu ili dobre ćevape, dobro ohlađena pivo i sve ostalo što s tim ide. Ali kako nisam baš neki pivopija i uvijek radije pijem kavu, u tom pogledu sam definitivno autsajder, pa čak i u svojem društvu, govorim o ljudima s kojima se družim godinama“, sliježe ramenima.

Kava, od sekunde kad otvorim oči do odlaska na spavanje

„Osobno, kavu pijuckam cijeli dan. Kao većina ljudi, prvu kavu popijem čim otvorim oči, kava mi je obavezno u ruci kada uzmem pauzu od posla ili od gejmanja, a volim je popiti i navečer, ali onda biram kavu bez kofeina koja ima dobar okus, ali me neće držati budnim do sitnih sati“, kaže.

„A sad, kakvu kavu pijem… Pa evo, ovisi o raspoloženju i trenutku. Svaka ima svoj faktor. Espresso, latte macchiato, ledena kava… Neki ljudi vole vino, a ja uživam u okusu kave. Volim šarati i isprobavati različite vrste, tako da se u tom pogledu nimalo ne ograničavam. Kada su se kod nas pojavili moderni kućni aparati za kavu na kapsule, odmah sam ga morao imati. Htio sam i kod kuće pripremati finu intenzivnu kavu koja ima okus kao ona iz kafića, kavu koju je pripremio vrhunski barista. Problem je jedino što ne volim sjediti u kafićima, u kavi radije uživam doma“, ističe Danijel.

Ne može odlučiti koja mu je najbolja kava, jer jednostavno ih voli sve. – tvrdi Danijel

„Kao i obično, počeo sam eksperimentirati s različitim okusima i različitim vrstama aparata za kavu, od onih aparata za filter kavu pa sam prešao na aparat za kavu na kapsule. Sada imam tri aparata za kavu od kojih je samo jedan u funkciji, i to punom parom. Kako stalno i u svemu što radim stalno pratim nove trendove i nove proizvode koji se pojave na tržištu u područjima koji me zanimaju, tako ni kava nije iznimka. Proučavam različite tehnike pripreme kave, izuzetno mi je zanimljiva relativno nova metoda cold brew kave koju sam nedavno probao kod frendice. To je zapravo hladni napitak od kave, i ima odličan okus kave, jako je osvježavajući i ne sjeda teško na želudac, i kao stvoren je za ljeto, totalno me oduševio. mislim da ću svoju kolekciju aparata za kavu uskoro obogatiti za još jedan aparat, upravo taj za pripremu cold brew kave“, smijulji se.

„No dok se to ne dogodi, aparat za kavu s kojim sam sada i više nego zadovoljan pronašao sam u trgovini Harvey Norman. Nakon istraživanja, proučavanja specifikacija i čitanja svih mogućih recenzija, odlučio sam se za aparat za kavu DELONGHI PrimaDonna Soul ECAM s kojima mogu napraviti 18 različitih vrsta kava. Taj aparat mi je super i zato što se nakon svakog kuhanja kave sam čisti sve ono što je došlo u doticaj s mlijekom, a bonus mu je definitivno i to što ima zaslon pa samo pritisnem kakvu kavu hoću i to je to. Još jedna genijalna stvar je to što je aparat povezan s aplikacijom Coffee Link pa s aparatom mogu upravljati putem aplikacije, pronaći recepte za pripremu kave i slično“, prepričava.

Top tehnologija u kućanskim aparatima

„Malo po malo, i moja ekipa je počela kužiti prednosti fine kave i napitaka s kavom. Nakon zadnjeg roštilja koji sam organizirao, više ljudi je htjelo probati ledene i osvježavajuće koktele s kavom, pa mi je tople pive ostalo na bacanje, a nitko nije ostao žedan“, smije se Danijel. „U pripremi koktela, pogotovo s obzirom na potražnju, sva sreća da samu pripremama za ljeto prije nekoliko dana, opet u Harvey Normanu pronašao Ledomat ELIT IM-22W za kućnu upotrebu. Klasične posudice za led iz prošlog stoljeća su mi se pokazale skroz nepraktične, dok se u njima voda smrzne i pretvori u kockice leda prođe cijela vječnost, pa sam se odlučio probati nešto modernije. Ovaj ledomat je super stvar jer mu je ciklus proizvodnje leda između osam i devet minuta, možeš birati između manjih i većih kockica leda, a kapacitet spremnika za vodu je 1,5 litara. Brzo, praktično, savršeno za ljetne mjesece, pogotovo za druženja i kućne zabave s ekipom koja voli piti koktele. Naravno, led možete prebaciti i u veću posudu i tamo čuvati pivo ili vino za one koji se ipak ne žele odreći svoje omiljenog pića“, kaže Danijel.

„Da sad ne ispadne da pijem samo kavu, pijuckam ja i ledeno hladne smoothije, koji su mi posljednjih nekoliko godina, uz kavu, postali omiljeno piće. Zato je svoje mjesto u mojoj kuhinji pronašao blender NUTRIBULLET NB606DG koji će od gotovo svih vrsta voća ili povrća napraviti lagani tekući i zdravi pripravak kojeg možete piti kao kupovni sok. Doduše, sok iz blendera je zdrav i pun svih potrebnih vitamina i hranjivih sastojaka, čista energija u čaši. Dođite kod mene i probajte“, završava Danijel.

Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Harvey Norman