Tretmani za oblikovanje tijela zbog kojih se osjećate kao na wellnessu, a donose rezultate koje možete vidjeti i izmjeriti

Ponekad ni zdrav način života, balansirana kvalitetna prehrana te redovita tjelovježba nisu dovoljni za tijelo kakvo želimo. Trud koji ulažemo za postizanje idealne linije, a koji uključuje posvećenost zdravoj hrani, redovite odlaske u teretanu ili neke druge oblike fizičkih aktivnosti jednostavno nisu dostatni za postizanje vidljivog učinka na našem tijelu.

Kod većine, nesavršenosti koje nas muče obično se pojavljuju u obliku suvišnih masnih naslaga na trbuhu, bokovima i bedrima, a tu je i redovito prisutna toliko nam svima omražena narančina kora, odnosno vidljivi celulit na kritičnim mjestima. Cilj nam je naravno svima isti, a to je čvrsta zategnuta koža, poboljšanje mišićnog tonusa i što manje vidljivog celulita.

Suvremeni pristup oblikovanju tijela bez boli

Posljednjih godina, postignut je značajan napredak u domeni estetske kozmetologije koja se odnosi na tretmane za oblikovanje tijela, što znači da su nam danas dostupni inovativni, neinvazivni i bezbolni tretmani za oblikovanje tijela koji postižu željene, vidljive rezultate, te samim time podižu samopouzdanje, pomažu nam da se osjećamo bolje u vlastitom tijelu te daju daljnju motivaciju za održavanje zdravog i aktivnog stila života.

A kako to izgleda u praksi? S nama je Olja, 41-godišnjakinja koja je odlučila isprobati tretmane za oblikovanje tijela, konkretno tretmane za smanjenje masnih naslaga i zatezanja kože u Sinteza Skin Clinic.

Nakon pomnog istraživanja, Sinteza Skin Clinic se profilirala kao prava adresa za ono što traži. Sinteza Skin Clinic zapošljava vrhunske stručnjake koji rade sa suvremenim, patentiranim uređajima za oblikovanje tijela, a svi tretmani su neinvazivni i bezbolni pa je ugođaj opuštajući i ugodan, kao da ste na wellnessu.

“Znala sam što želim, a to je profesionalni pristup i učinkoviti tretmani najmodernijom opremom. Samim time, i za tretmane oblikovanja tijela je pravi izbor jer Sinteza Skin Clinic uz vrhunske stručnjake s područja kozmetologije u radu koristi suvremenu, neinvazivnu patentiranu tehnologiju i dokazano učinkovite, najmodernije uređaje”, objasnila nam je Olja.

Profesionalan i ugodan pristup koji otklanja svaku nelagodu

“Brzo smo dogovorili prvi termin posjeta u Sinteza Skin Clinic koji je uključivao konzultacije i prvi tretman, a sve se može dogovoriti online“, dodaje.

“Već u samom predvorju Sinteza Skin Clinic poliklinike jasno je da ste u dobrim rukama. Interijer je uređen s mnogo ukusa, mnogo pažnje je posvećeno svakom detalju, a čim uđete dočekat će vas ljubazna djelatnica na recepciji koja će vam pomoći da se osjećate ugodno prije samog početka konzultacija”, objašnjava naša sugovornica.

Personalizirani tretmani prilagođeni vašim željama i potrebama

“Ponudila me je kavom i vodom, ali nisam morala dugo čekati na svoj termin. Primila me vrlo ugodna i stručna kozmetologinja Maja koja me odvela u ordinaciju na konzultacije. Prvi korak je bio da sazna sve o mojim navikama, ali i tome što želim poboljšati na svojem tijelu”, prepričava nam Olja.

“Na konzultacijama, kozmetologinja mi je u preporučila paket tretmana ONDA Plus terapije mikrovalovima namijenjene za smanjenje lokaliziranih masnih naslaga, smanjivanje celulita i zatezanje kože, i to na dvije moje problematične zone – bedra i bokova. Uz to, preporučila mi je tretmane Z WavePro terapijskim uređajem koji poboljšava tonus kože, smanjuje celulit i strije te potiče cirkulaciju i limfnu drenažu”, objasnila je Olja.

Na početku, ako želiš, možeš napraviti Visbody analizu tijela koja putem 3D skeniranja za precizno mjerenje određuje različite parametre odnosno omjer masti, mišića, vode, odnose i obujam dijelova tijela kao što su struk, bedra, bokovi…”, nabraja.

Prvi tretman bio je ONDA Plus terapija mikrovalovima, a tijekom tretmana mikrovalovi visoke frekvencije prodiru u potkožno tkivo, razgrađuju masne stanice, i tako smanjuju celulit te smanjuju pojavu narančine kore na koži i postižu zategnutiji izgled kože.

“Uslijedio je drugi tretman koji se nudi u paketu Z WavePro terapija visokoenergetskim radijalnim udarnim valovima, a ja sam se odlučila za paket tretmana za noge”, kaže. Tretman kreće nanošenjem parafinskog losiona, a zatim slijedi masa kružnim pokretima koja se provodi aplikatorom Z Wave Pro uređaja.

“Oba tretmana su potpuna neinvazivna i bezbolna, tako da sam se osjećala potpuno opušteno u stručnim rukama profesionalnih stručnjakinja djelatnica Sinteza Skin Clinic“, kaže zadovoljno naša sugovornica.

“Da zaključim, dojam je apsolutno pozitivan. Od samog ulaska u kliniku do razgovora s kozmetologinjom… Vrlo pozitivno i stručno. Tretmani su jako opuštajući, potpuno bezbolni. Apsolutno wellness vrijeme za mene i veselim se rezultatima. Tretmane ću apsolutno ponoviti, za svaku preporuku i preporučit ću ih svima koje poznajem”, poručila je Olja.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Sinteza Skin Clinic.