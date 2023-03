Medvednica je prepuna mističnosti i čarolije, a mi smo istražili neka od mjesta koja će vam oduzeti dah

Alarm, buđenje i prvi sneni pogled kroz prozor odmah me dignuo i ispunio pravom dozom pozitivne energije. Primilo se! Snježne pahulje svojom su blještavom bjelinom začinile ovaj mjesec, donijele pravi ugođaj za nove pobjede i pomogle da malo zaboravimo na svakodnevne brige i stresove. I ne samo to, snijeg je, što se mene tiče, noćas zaista došao kao naručen. Moj plan za danas bio je bijeg u prirodu i posjet Parku prirode Medvednica, a istraživanje poznatih i manje poznatih prirodnih oaza je daleko čarobniji doživljaj kada su staze, stabla, livade i sve do kud pogled seže pokriveni snježnim prekrivačem.

Pravi, zimski vremenski uvjeti na cestama? Odlično, jer u istraživanje Medvednice ću se upustiti s automobilom koji je stvoren za putovanja u svim zamislivim vremenskim uvjetima, s time da pritom taj isti automobil pruža najvišu zamislivu razinu sigurnosti, udobnosti i luksuza. Da, baš tako. Danas sam se odlučila razmaziti, napuniti baterije u prekrasnoj prirodi Medvednice i to u automobilu koji pruža istinsko iskustvo wellnessa na četiri kotača.

Hi Mercedes, let’s go…

Sjedam u model nove generacije Mercedes-Benz GLC SUV 220 d 4MATIC koja donosi sve te sitne luksuze koje čine veliku razliku. No, od Mercedesa smo zapravo na to već i navikli. Područje u kojem je ovoga puta Mercedes podignuo letvicu je multimedijalni sustav MBUX s umjetnom inteligencijom koji nadilazi sve ono što sam dosad vidjela. Osim, možda u filmovima. U djeliću sekunde, pale se svi sustavi, a upravljanje je vrlo intuitivno i praktično. Nema prekidača, sve je digitalizirano pa je upravljanje sustavima automobila jednostavno kao navigiranje kroz vlastiti pametni telefon. MBUX čini putovanje zabavnim i ugodnim, omogućava nam da dosadna putovanja kreni-stani od kuće do posla iskoristimo za obavljanje hrpe sitnica – od slanja e-mailova pa sve do diktiranja SMS poruka. Nadalje, znate one situacije kada izletite iz kuće jer kasnite na sastanak pa se onda sljedećih dva sata pitate jeste li zatvorili sve prozore? To polagano postaje prošlost. MBUX omogućava Smart Home integraciju što drugim riječima znači da se ovaj pametni Mercedes povezuje s vašim pametnim domom, pa pametnim sustavima svojeg doma možete upravljati i iz automobila. Sada kad i to znamo, vrijeme je da krenemo. Kretanje putem Keyless GO sustava je savršeno jednostavno i praktično, pogotovo kada smo zabundani i zakopčani do grla i pojma nemate u kojem vam je džepu ili pretincu ključ.

Kako istovremeno istražiti nepoznate dijelove Medvednice i pritom bez nervoze uživati u pogledu na bajkovite, zimske prizore? Kao što smo već naveli, potpuno digitalizirani interijer novog Mercedes-Benz GLC SUV-a znači da svim funkcijama u automobilu upravljate, uključujući i navigaciju, pritiskom prsta na intuitivni i pregledni zaslon. No najbolje od svega je što zapravo ne trebate ni to, jer je MBUX-a pretvoren u ne samo korisnog nego i razgovorljivog suputnika – Mercedesov sustav glasovnog upravljanja LINGUATRONIC kojem je dovoljno reći što želite, što vas zanima ili što trebate i – problem je riješen. Nakon pozdrava „Hej Mercedes“, zamolila sam da pronađe prvu zadanu destinaciju, uključi omiljenu radio stanicu i provjeri koja mi je najbliža benzinska postaja. Savršeno i bez nervoze! I dok svi oko mene jure, žure, trube, ja polagano polagano napuštam centar Zagreba, i sa svakim kilometrom osjećam se opuštenije i sigurnije. To je taj osjećaj…

Od gradske verve do zimske bajke

Svaki kilometar dalje, moje uzbuđenje raste, ne samo zbog savršenog iskustva vožnje nego zato što ću ponovno, nakon dugo vremena, ponovno doživjeti čudesnu Medvednicu u njezinom pravom, zimskom snježnom izdanju. Dodatno me raduje i to što će mi tajne ljepote Medvednice otkriti pravi stručnjak za ovo područje, rendžer parka prirode koji me čeka u samom podnožju Medvednice.

Zaustavljam se jednako lagano i elegantno, jer me ovdje čeka ljubazni gospodin, rendžer Krešimir Bajs. Njegov široki osmijeh govori mi da je i njemu, baš kao i meni, jutrošnja spoznaja da smo konačno dočekali snijeg dodatno popravila raspoloženje.

I nisam pogriješila, jer mi Krešimir odmah kaže da je odabrao sjajne lokacije za ovu snježnu pustolovinu. „Zimska bajka“ nas očekuje! Sjedamo u automobil, i sada, nakon svega nekoliko trenutaka provedenih na hladnom vjetru i snijegu, potpuno se prepuštam toplom grijanom sjedalu s kinetičkim funkcijama koje se može podešavati prema našoj muskulaturi za pružanje maksimalne udobnosti tijekom vožnje. Krećemo na prvu odabranu lokaciju – Tigrovo oko.

Poledica i svježi mokri snijeg na dijelovima ceste uz smanjenu vidljivost pokazali su se kao idealne okolnosti za ispitivanje karakteristika kojima se Mercedes-Benz najviše ponosi – sigurnost i pametna tehnologija koja se prilagođava situaciji na cesti. I doista, svaki novi strmi zavoj, svaka serpentina i svaki novi, elegantno i nečujno savladani metar nadmorske visine na putovanju potvrdio je tehnološku i sigurnosnu superiornost svojeg 4MATIC pogona na sva četiri kotača.

Osim sigurnosti, Mercedes-Benz GLC SUV vodi računa o tome da vam svaka vožnja bude ugodna i uglađena. Ležeći policajci, neravnine na kolnicima, ili zahtjevniji teren, AIRMATIC sustav zadužen je za podešavanje kontrole amortizera na svakom pojedinačnom kotaču, pa sa svom tom bjelinom oko vas, zaista imate osjećaj da vozite po oblacima.

Veličanstveno okruženje Tigrovog oka

Zaputili smo se prema mjestu koje se zove „Tigrovo oko“ koje pomalo zvuči kao nešto iz filmova o Indiani Jonesu. Ali ne, nije riječ o plamenom otočiću vulkanske lave usred mračne špilje, nego o prekrasnom jezercu i mostiću smještenom pokraj lokaliteta poznatog kao „Šumarev grob“. Na tom mjestu je zapravo izvor potoka Bliznec, a ime je dobilo zbog pomalo neobične želje nekadašnjeg upravitelja šumarije Albina Lausteka da bude pokopan baš na toj lokaciji. Nekoliko stotina metara dalje, staza prekrivena svjetlucavim bijelim pokrivačem vodi nas do Planinarskog doma „Runolist“. I doista, vani nas je dočela prava zimska bajka. Netaknuti, čisti snijeg, grane stoljetnih stabala koje se savijaju pod težinom debelih slojeva pahulja i tišina koju gotovo da možete čuti.

Kultni Bijeli spust – idealan za sanjkanje

Nakon uživanja u netaknutoj ljepoti Tigrova oka, ponovno smo se ugrijali u automobilu do naše sljedeće lokacije, dobro poznate Zagrepčanima, ali i svima koji žive u okolici Medvednice – Bijeli spust. A ova idealna staza za sanjkanje, kako mi objašnjava rendžer, nalazi se na visinskoj razlici od 150 metara i dugačka je čak 1.110 metara. Kako bi se stručno reklo; njezina težina je „lagana“, ali za sve klince, a i nas koji smo još uvijek u duši zaigrani, savršena!

Vozimo se dalje, pokraj nekoliko šumarskih i planinarskih staza i odmorišta pa tako prolazimo pored nekoliko mjesta koji pružaju nevjerojatne poglede na veličanstvenu prirodu u njezinom zimskom ruhu koja oduzima dah. Kako bismo ovjekovječili sve te detalje, trebalo je i podosta opreme za snimanje. Za sve foto video potrepštine bilo je mjesta napretek jer u novom modelu GLC SUV-a prtljažnik ima 620 litara prostora, pa ne moramo narušavati udobnost putničke kabine opremom ili prtljagom. Posljednja fotografija i ponovno pokret, jer pred nama je osvajanje nove lokacije u današnjoj pustolovini – Kraljičin zdenac.

Očaravajuća ljepota i povijest Kraljičinog zdenca

Kakav pogled, kao savršena scenografija neke predstave o vilama i prirodi! Kako mi rendžer otkriva, jezerce Kraljičin zdenac i istoimeno izletište odmah pored njega (529 mnv), zbog dobro uređene planinarske staze i blizine grada, jedno su od najposjećenijih lokacija na Medvednici. Do njih uz potok Kraljevec vodi iz Šestina (uz restauraciju “Šestinski lagvić”) i jedna od najlakših planinarskih staza.

Zanimljiva je i priča koja se krije iza njezinog nastanka. Naime, stazu je još krajem 19. stoljeća dao izgraditi grof Miroslav Kulmer za šetnje svoje supruge Elvire, pa je tada staza nosila njezino ime. U novije vrijeme ipak se uvriježio se naziv staze prema grofovu imenu – Staza Miroslavec. Uz put su postavljene poučne ploče koje prikazuju geološku građu i prošlost Medvednice.

Gotička oaza Medvednice – kapelica Sv. Jakoba

Dok stojim tamo i slušam ovu priču, zamišljam kako je to izgledalo nekada. No, dok ja sanjarim, rendžer kaže kako je vrijeme da krenemo prema posljednjoj lokaciji u današnjoj avanturi. Riječ je, kako kaže, o još jednom predivnom biseru Medvednice čija ljepota zimi dolazi do posebnog izražaja– kapelica Svetog Jakova. Točnije, pogled koji se pruža pored kapelice Svetog Jakova. Palimo na posljednju lokaciju jer ne želim propustiti savršen prizor koji mi je obećao. I bio je u pravu!

Ne samo da je savršen već je i spektakularan! Naime, na obronku Medvednice, zvanom Veliki Plazur, na nadmorskoj visini od 864 m, smjestila se gotska kapelica Sv. Jakoba ili Sv. Jakova koja je nekad pripadala Šestinama, a danas o njoj brine ksaverska župa. Kapelica Sv. Jakoba se spominje 1746. godine kao drvena kapelica manjih dimenzija. Vjerojatno su je gradili rudari iz obližnjeg rudnika Zrinskih. Zaslugom baruna Kulmera 1847. godine sagrađena je nova zidana zgrada kapelice, a po projektu arhitekta Jurja Denzlera kapelica je 1935. temeljito obnovljena. Sv. Jakobu, kako ga zovu domaći ljudi, Gračanci i Zagorci; vjernici, planinari i izletnici podjednako, hodočaste već desetljećima, i uživaju u njegovoj arhitektonskoj i sakralnoj ljepoti.

Savršen pogled za kraj savršenog dana

Ovo zaista je savršen završetak dana. Punih baterija polako krećem kući. Iskreno, ovoga puta mi se zaista nije žurilo. Iako mi vožnja u zimskim uvjetima i bez dnevnog svjetla pomalo predstavlja izazov, jako me zanimalo kako će ta vožnja proći u novom modelu Mercedes GLC SUV. Pa za sigurnu vožnju, jedna od važnijih stvari je, složit ćete se, da dobro gledamo (i dobro vidimo) gdje vozimo. U nedostatku dnevnog svjetla, Mercedes GLC SUV donosi posebnu pomoć za naše oči – LED Intelligent Light System koji „pametno“ prati putanju kretanja i usmjerava snop svjetlosti u pravom smjeru tako da je vožnja u svakom trenutku maksimalno bezbrižna i ugodna.

Dok se vozim kroz prirodu, razmišljam kako ponekad nismo svjesni luksuza koji nas okružuje. A to nije samo ovaj predivan automobil, to je i priroda koja nas liječi i koja nas vraća „na početne“ postavke. Kako bih se još duže zadržala u tom modu, koristim još jednu fantastičnu MBUX opciju unutarnje ambijentalne rasvjete u meni omiljenoj magenta (ljubičastoj) boji za potpuni užitak u vožnji. I naravno, savršena pjesma za savršeni kraj dana. Hej Mercedes, play „Let it snow, let it snow, let it snow…“