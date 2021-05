Napravili smo mini istraživanje kako bismo doznali što voli gledati redakcija Net.hr-a. Ovo su njihove preporuke Kolege s različitim afinitetima i lifestyle-om bira svoj omiljeni program: što gleda tata s dvoje djece i ženom, što gleda par te u čemu uživaju samci… Sadržaj donosi

Silom prilika mnogi od nas veliku većinu svog vremena provode u svoja četiri zida. Radimo od doma, zabavljamo se doma te van izlazimo kada je to nužno. Spas u takvoj situaciji mnogi su pronašli u dobroj seriji, filmu, dokumentarcu… Iako mjere koje su nametnute uslijed korona krize pomalo jenjavaju, nije to još to, pa iako ćemo sada imati priliku upiti koju zraku sunca, večeri će i dalje ostati rezervirane za kauč, kokice i razonodu uz dobar program. U zadnji vrijeme je, među češćim pitanjima koja čujemo – „Imaš kakvu seriju za preporučiti? Daj mi neki dobar film…“. No, ukusi su različiti, pa smo odlučili napraviti kratko istraživanje unutar redakcije, vidjeti kakve to žanrovske afinitete imaju naši kolege, što oni gledaju i što preporučuju.

Jana video producentica Živi s dečkom Marijem koji je filmofil i gejmer i dvije mačke koje ne gledaju TV, ali vole „kauč okupljanja“

Diplomatski rješavaju povremene nesuglasice u programskim preferencijama

Jana preporučuje: Černobil , The Last Man on Earth , Westworld , dokumentarce na Animal Planetu , NetGeo i Discovery-ju

, , , dokumentarce na , i Ritual kad gleda TV: kokice, kauč, Mario i mačke

S LIJEVA NA DESNO: Mario, Lava, Jana i Čili

Živim s dečkom Marijem, velikim filmofilom i gejmerom i dvije mačke koje nisu toliko zainteresirane za TV program, ali obožavaju kad se svi okupimo na kauču. U našem domu zajedničke trenutke rado provodimo svi skupa, zavaljeni u tom istom kauču, uz dobar TV program.

Moram priznati da se u programskom ukusu Mario i ja poklapamo, ali i djelomično razlikujemo. Zato se u tim zajedničkim trenucima gledanja TV-a odlučujemo za program koji nas oboje zanima. Ipak je kompromis tajna svake sretne veze. Srećom, izbor kanala na Total TV je tolik, da se često ne možemo odlučiti što bismo prije gledali.

U zadnje vrijeme smo više zajedno, pa gledamo i više TV skupa, pogotovo filmove. Omiljeni žanrovi su nam psihološke i kriminalističke drame i komedije. Stalno visimo na CineStar TV-u, Fox Movies-u itd. Volimo i serije, burno smo popratili povijesnu dramu Černobil na HBO-u, komediju The Last Man on Earth na Foxu… Trenutno pratimo dramu Westworld na HBO i krimić Novak na RTL-u.

Mario je veliki fan fantasy i akcijskih filmova. Redovno prati na TV rasporedu koji će filmovi biti na CineStar Fantasy i Action, a tu i tamo čak baca novčić kad su mu dva zanimljiva filma u isto vrijeme. Osim toga rado gleda i 24Kitchen za svoje nove gastro inspiracije. Kuhanje je naime njegova velika strast i često mašta o vlastitom kulinarskom showu… Tko je probao njegova jela, složit će se da je talentiran za kuhara, ako ne i TV kuhara! ;)

Moja velika ljubav su dokumentarci, posebice tematike životinja, svemira, prirode… Naravno, stalno visim na Animal Planetu, NatGeo i Discovery-ju. Za razliku od Maria, ja ne planiram puno unaprijed J Znam da ću, u koje god da vrijeme upalim TV, pronaći nešto zanimljivo i novo na barem jednom od spomenutih programa. Volim biti spontana pa mi je super veliki izbor interesantnih programa na Total TV-u koji mi to omogućuju.

Trenuci zajedničkog gledanja su uvijek popraćeni ritualima, kokice su u standardnoj ponudi našeg kina. S vremena na vrijeme i tematski začinimo doživljaj pa na primjer sjedimo na jastučićima na podu kad gledamo orijentalni film, napravimo tortilje za južnoamerički film ili zapalimo svijeće za mistične tematike. U svakom slučaju, nikad nam nije dosadno!

Teddea novinarka Net.hr-a Pola godine živi sama, pola s ocem ili partnerom (priroda posla…)

Nema nesuglasica oko programa, iako većinom je daljinski u njezinim rukama

Obožava Science Fiction žanr, a ne voli horore

Teddea preporučuje: Zvjezdane staze , dokumentarnu seriju Kozmos na National Geographicu, krimi serije Castle i Kosti

, dokumentarnu seriju na National Geographicu, krimi serije i Ritual kad gleda TV: krevet i topli kakao

Teddea je najsrertnija i berićetnija kada uživa u Zvjezdanim stazama

U mojem kućanstvu je poprilično kaotično. Pola godine živim sama, a drugu polovicu dođu ili otac ili partner... No, većinom prevlast nad daljinskim, čak i kada dođu drugi ukućani, imam ja.

Serije i filmovi čine poprilično važan dio mog života. Obožavam znanstvenu fantastiku, ali doslovno ću pogledati sve što se nudi pa vidjeti paše li mi (sve osim horora).

S obzirom da sam veliki fan Zvjezdanih Staza gledam ih kad god uhvatim vremena ili na RTL-u kockica, gdje sada idu Zvjezdan staze: Nova generacija ili na SciFi-u koji prikazuje Zvjezdane staze: Enterprise. To je jedna od navika koja se nikada neće promijeniti. Zavaliti se na kauč i gledati Trek. Iskreno veći mi je gušt uhvatiti epizodu na TV-u jer nikad ne znam koja me epizoda čeka. Pogotovo ako sam neku preskočila. Mislim da svima koji su odrastali na tim serijama, njihovo prikazivanje budi nostalgiju.

Baš sam se sad kada radim od doma zakačila i na Cosmos: Mogući svjetovi, neobičan, ali savršen dokumentarac koji ide na National Geographicu. Stvarno je izvrstan, poučan i zabavan. Svakom bi ga preporučila jer je napravljen na drugačiji način i jedna je od zabavnijih stvari koje sam pogledala.

Znam si nekada upaliti i neke kriminalističke serije poput Castlea, Kosti... U svakom slučaju u zadnje vrijeme gledam definitivno više tv nego inače, ali što se tiče mojih tv odabira oni su ostali istog žanra, nije mi se ukus promijenio. Samo što više gledam jer imam više vremena. U planu mi je pogledati do kraja i seriju Orville, ali to ću sada kada odem na godišnji.

Što se tiče rituala uz gledanje serija... Pa zavisi što gledam ha ha. Nekada ako se dogovorim s prijateljima da svi doma u isto vrijeme gledamo Zvjezdane staze, onda znamo preko mobitela komentirati epizodu. Fino se zavalim na krevet, napravim si topli kakao i uživancija. Imam osjeća kao da opet imam 15. S obzirom da moji ukućani nisu ludi za znanstvenom fantastikom, gledam ju sama. Otac priznaje samo vesterne. Ništa drugo se po njemu ne gleda na tv-u. Nije upalilo ni kada sam mu rekla da su Zvjezdane staze vestern u svemiru.

Teja specijalistica za posebne projekte Živi s dečkom i ne preferira neki posebni žanr, na TV-u gleda ono što joj paše ovisno o raspoloženju

Neke serijale gledaju zajedno, a neke radije gleda sama

Teja preporučuje: dokumentarni serijal Kozmos na National Geographicu, serije Westworld , ZeroZeroZero , The Outsider

na National Geographicu, serije , , Ritual kad gleda TV: gricka pistacije koje su joj omiljena grickalica

Teja u svom prirodnom habitatu

Preko tjedna sam u radnom mod-u i većinu dana provedem za računalom dok su mi vikendi rezervirani za hobije i odmor. I prije pandemije sam voljela „ubiti“ vrijeme gledajući serije, ali sada u karaneteni ih gledam još i više.

Gledanje serija kod mene ulazi u sferu opuštanja i uglavnom ih gledam u večernjim satima kad si dopustim par sati zujanja pred TV-om. Nemam neki omiljeni žanr, sve ovisi o raspoloženju. Tako su ponekad to edukativni i dokumentarni programi poput National Geographica (njihova Kozmos serija je fantastična!), a ponekad mi baš treba neka humoristična serija da me nasmije. Također, žanr ovisi i o tome jesam li sama ili imam društvo za gledanje. Primjerice, postoji nekoliko TV naslova koje pratim s dečkom i uvijek ih zajedno gledamo, dok u nekim serijama više volim uživati sama.

Rijetko jedem dok gledam TV, ali kad jesam onda biram orašaste plodove poput indijskih orašćica, kikirikija ili meni omiljenih pistacija.

Od kanala najviše palim HBO. Trenutno pratim novu sezonu Westworlda i seriju ZeroZeroZero za koju sam čula samo pohvale. Također, nedavno sam odgledala i njihovu mini-seriju The Outsider koja me zaintrigirala jer je napravljena prema knjizi Stephena Kinga. Ako volite horor/triler žanr s dodatkom nadnaravnog, onda bacite oko na ovu seriju.

Ivana uživa u filmu i krigli bezalkoholnog piva

Ivana novinarka Net.hr-a Živi s dečkom i oboje obožavaju serije

Nema neki posebni žanr, bitno da je serija i da je kvalitetno, a s dečkom je kompatibilna u izboru serija, pa nema trzavica oko daljinskog upravljača

Ivana preporučuje: serije Westworld i Narcos te humorističnu seriju Cura bez love

i te humorističnu seriju Ritual dok gleda TV: popije pivo uz seriju

Za sebe slobodno mogu reći da sam veliki ljubitelj gledanja serija. Nešto kao serioman, jer žanrovi meni ne znače ništa jer gledam sve. Samo da je dobro! Dakle, brzo se mogu prešaltati s okršaja narko-kartela u „Narcosu“ na borbu za željezni tron u „Igri prijestolja“.

S gledanjem serija počela sam još kao tinejdžerica što se nastavilo na studentsko doba te je ostalo do danas. „Ljubav, a ne đir“, reklo bi se u Dalmaciji, a ja tu „uzrečicu“ mogu primijeniti na sebe kada su u pitanju serije. Odnedavno živim s dečkom koji također voli gledati serije, a budući da imamo sličan ukus, gledamo ih zajedno. Isto tako, volimo i piti pivo pa tu i tamo uživamo u hmelju tijekom „sesije“ gledanja.

Serijama sam prije mogla posvećivati više vremena nego posljednjih par godina (čitaj, moram raditi i malo se izvesti van stana), no svejedno one su prisutne barem na jedan sat u mom danu. Priznajem, s pandemijom korone češće sam kod kuće pa češće i mogu gledati serije i otkrivati nove.

Trenutno pratim treću sezonu „Westeworlda“ na HBO-u, serije koja me oduševljava iz sezone u sezonu. Tu seriju bih svakako preporučila ljubiteljima SF-a i drame, ali i onima koji vole dobar scenarij i još bolji zaplet. Često vikendom navečer bacim oko na stare epizode „Narcosa“ na RTL2 pa uronim u svijet Pabla Escobara i nemilosrdnog svijeta narko bandi. Kada se želim malo nasmijati i opustiti mozak gledam „Cure bez love“ što bih svakako preporučila svima koji vole sarkazam i crni humor. Ono što svakako još planiram gledati je sada već kultna HBO-ova „Žica“ i prvu sezonu „Američke kriminalističke priče“ s Fox Crimea.

Mihovil multimedijalni specijalist Živi s trogodišnjim blizancima i ženom

Klinci su mu isprali mozak s Peppom Pig, tako da više ne zna koji mu je omiljeni žanr. Voli tu i tamo baciti oko na sport

Mihovil preporučuje: Peppu Pig!

Rituali dok gleda TV: Svi se izvale na kauč i gledaju crtić za starije i mlađe

Han, Mihovil i Heda raskomoćeno gledaju Peppu (kolorizirano)

Inače nemam neki posebni žanr koji pratim, obično se vodim preporukama od prijatelja. Već zadnjih nekoliko godina više gledam serije u odnosu na filmove, a volim pogledati i dobar dokumentarac. Obično su to večernji sati, pa se onako obiteljski svi sklupčamo na kauču. Tada obično odaberemo neki dobar crtić kako bi i klinci mogli pratiti i da ih ne moramo naganjati po kući.

Ako pak uspijem uloviti koji trenutak za sebe, volim baciti oko na sportski program. Nedavno smo uzeli TOTAL TV, pa je sreća u našoj četveročlanoj obitelji golema jer doista imamo pregršt mogućnosti za sve naše afinitete i životnu dob. Ja se iživim na sportskom programu (TOTAL TV ima brojne sportske programe, pa šaltam kako mi dođe), a i nađem si neki dobar dokumentarac na National Geographicu koji mi je omiljen.

Kada su nas poslali da radimo od doma, znao sam da će to biti izazovno. Žena nije imala tu mogućnost, tako da sam ostao sam s bliznacima koji imaju tri godine. Znao sam da će biti izuzetno veselo s njima. No, kao i uvijek, u pomoć stiže Peppa Pig s koju moji klinci obožavaju. Ako ćemo iskreno, Peppi ima da dignem spomenik, jer jedino ona im moć smiriti moje razigrane potomke.

Sve serije i programe koje je preporučila naša redakcija možete potražiti na TOTAL TV-u. Ovaj servis nudi BESPLATNU instalaciju usluge i opremu. Osnovni TOTAL TV paket sadrži najbolji programski sadržaj s preko 100 programa, a sav nacionalni program je u HD kvaliteti te su jedini koji imaju nacionalne programe na HD satelitu. Sav sportski sadržaj se također nalazi u Osnovnom paket, bez dodatne naknade – SPORT KLUB (SK HD, SK1, SK2, SK3, EUROSPORT 1I 2, NOVA SPORT, FIGHT CHANNEL, SK ESPORTS…) uz filmski, dokumentarni i dječji sadržaj (FOX, CineStar TV, Discovery, National Geographic, Animal Planet, Nick. Jr., Nickelodeon, Disney…

Saznaj više